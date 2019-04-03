В Управлении на транспорте МВД России по ЮФО назначен новый начальник

СЕГОДНЯ 18:14 2019-04-03T18:23:37+03:00

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В Управлении на транспорте МВД России по Южному федеральному округу сменилось начальство. По Указу Президента РФ им стал полковник полиции Андрей Александрович Рыбинский.

- Новую главу Управления на транспорте МВД России по ЮФО руководство МВД России официально представит 5 апреля текущего года, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщила секретарь УТ МВД России по ЮФО Светлана Кумалагова.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что полицию Краснодарского края возглавил Владимир Андреев. Он приехал в регион из Тверской области. Новый начальник МВД края - грибник и спортсмен. Он любит бывать в лесу, а также ему нравятся лыжные прогулки, плавание в бассейне.

ИСТОЧНИК KP.RU