В Краснодаре пройдет акция "Зарядка со звездой"

СЕГОДНЯ 18:53 2019-04-03T18:53:37+03:00

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7 апреля с 11:00 до 13:00 в Краснодаре в сквере Дружбы народов пройдет акция волонтерского движения DaDobro. В рамках мероприятия олимпийские чемпионы проведут для воспитанников детских домов, коррекционных и социально-реабилитационных классов зарядку.

Помимо этого, для ребят организуют мастер-классы. На них спортсмены расскажут о секретах большого спорта, о том, каких успехов можно добиться, совершенствуя свои физические силы.

- Мероприятие на территории Кубани пройдет впервые. Приглашенными звездами станут олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева и чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщила ведущая и организатор акции Татьяна Кузькина.

Напомним, что ежегодно центр корпоративного волонтерства DaDobrо проводит около 800 акций по всему миру. В мероприятиях может принять участие каждый желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU