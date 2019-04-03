2019-04-03T18:53:37+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет акция "Зарядка со звездой"

Ее проведут в честь Всемирного дня здоровья
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Краснодаре пройдет акция "Зарядка со звездой"В Краснодаре пройдет акция "Зарядка со звездой"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

7 апреля с 11:00 до 13:00 в Краснодаре в сквере Дружбы народов пройдет акция волонтерского движения DaDobro. В рамках мероприятия олимпийские чемпионы проведут для воспитанников детских домов, коррекционных и социально-реабилитационных классов зарядку.

Помимо этого, для ребят организуют мастер-классы. На них спортсмены расскажут о секретах большого спорта, о том, каких успехов можно добиться, совершенствуя свои физические силы.

- Мероприятие на территории Кубани пройдет впервые. Приглашенными звездами станут олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева и чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщила ведущая и организатор акции Татьяна Кузькина.

Напомним, что ежегодно центр корпоративного волонтерства DaDobrо проводит около 800 акций по всему миру. В мероприятиях может принять участие каждый желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани проходят специализированные инфотуры и выставки
В Управлении на транспорте МВД России по ЮФО назначен новый начальник
В Сочи пройдет первый всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд
На Кубани сформируют группу по пресечению незаконной вырубки леса
В подъездах 130 многоэтажек Краснодара заменят окна и двери
В 2019 году в Краснодаре высадят свыше 660 тысяч цветов
В Краснодаре стартовала акция «Стена памяти»
В Краснодаре за сексуальное насилие на падчерицей и ее убийство осудят гражданина Азербайджана
На Кубани сотрудники Росгвардии задержали мужчину, проникшего в частное домовладение
В 2019 году на Кубани в порядок приведут около 167 км автодорог
На Кубани стартует скаковой сезон
Жительницу Краснодара подозревают в мошенничестве в особо крупном размере
Житель Калининского района во время застолья чуть не убил своего брата
В Центральном округе Краснодара отремонтируют девять подземных переходов
В Щербиновском районе осудят экс-заведующую детским садом
В Краснодаре продается модель парусного корабля «Черная жемчужина»
В Сочи пограничники оштрафовали бригадира
Гандбольный клуб «Кубань» стал официальным партнером соцсети ВКонтакте
В Сочи на границе с Абхазией задержали иномарку с контрабандными сигаретами
Спасатели нашли сноубордистку, которая пропала на Красной Поляне в Сочи
В Темрюке 39-летний мужчина попался на продаже «соли»
На Кубани пройдет международный научный форум по туризму
Глава Краснодара оценил ход ремонта в многоэтажке по улице Гагарина