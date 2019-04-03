2019-04-03T19:44:17+03:00
Экономика

На Кубани проходят специализированные инфотуры и выставки

Их организуют для продвижения краевой продукции в здравницы
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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На Кубани проходят специализированные инфотуры и выставки, которые организуют министерства и департаменты, отвечающие за развитие сельского хозяйства, промышленности, потребсферы, курортов и туризма. Мероприятия направлены на продвижения краевой продукции в местные здравницы.

– В ходе таких встреч производители могут найти новых партнеров и напрямую заключить договоры о поставках, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

Ближайшие мероприятия пройдут с 16 по 18 апреля в Краснодаре, 18 апреля в Новороссийске, 25 апреля в Ейском районе. В Туапсинском и Темрюкском районах их проведут уже в мае.

Стоит отметить, что минкурортов Кубани проводит анализ снабжения предприятий отрасли продукцией местных производителей. На сегодняшний день до 99% продуктов питания на турпредприятиях местные. И такая тенденция в регионе сохраняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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