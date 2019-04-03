Мамаеву и Кокорину продлили арест
3 апреля в Пресненском суде Москвы прошло предварительное слушание по делу Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Согласно итогам мероприятия, суд продлил арест двух футболистов. Они пробудут под стражей до 25 сентября текущего года.
Первое открытое судебное заседание по делу Мамаева и Кокорина пройдет 9 апреля текущего года.
Напомним, что в октябре прошлого года два футболиста подрались в одном из московском кафе. В результате происшествия пострадал сотрудник Минпромторга Денис Пак. Помимо этого, телеведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила о том, что Мамаев и Кокорин напали на ее водителя. В результате произошедшего мужчина с травмами попал в реанимацию.
В настоящее время Мамаев и Кокорин находятся в столичном СИЗО. За время ареста футболистов рыночная стоимость обоих упала на 1 миллион евро. В марте материалы дела спортсменов направили в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU