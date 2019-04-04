В Краснодаре обсудили готовность курортов Кубани к майским праздникам

СЕГОДНЯ 07:03 2019-04-04T07:08:25+03:00

О реализации отдыха приезжих и состоянии местных пляжей поговорили на совещании под председательством министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светланы Балаевой

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Во время мероприятия установлено, что в настоящее время в нескольких районах Кубани до сих пор не завершены работы по отводу сточных вод и облагораживанию пляжей и набережных.

– На майские праздники мы ожидаем первый массовый поток туристов. По данным Ассоциации российских туроператоров, 85% всех бронирований на этот период приходится именно на пляжный отдых. Согласно плану подготовки к высокому сезону, первые мероприятия нужно реализовать к концу апреля, – сообщила Балаева.

Также она отметила, что предпринимателям нужно пройти освидетельствование таких территорий для допуска к эксплуатации, а муниципалитетам поставить предупредительные таблички в местах, где нельзя купаться, определить места дислокации маломерных судов и аттракционов.

Напомним, что в прошлом году в майские выходные курорты Кубани посетило более 400 тысяч туристов. Этот показатель на 7% больше, чем в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU