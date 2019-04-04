В Новопокровском районе при получении взятки задержали и.о. начальника райотдела полиции

СЕГОДНЯ 07:26 2019-04-04T07:30:44+03:00

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К сотрудникам правоохранительных органов обратился житель Кубани. Он сообщил о том, что исполняющий обязанности начальника отдела МВД России по Новопокровскому району требовал у него 300 тысяч рублей. За эти деньги злоумышленник обещал не привлекать мужчину к уголовной ответственности, связанной с возможной незаконной порубкой леса.

Фото пресс-службы УФСБ РФ по Краснодарскому краю

- Местный житель встретился с сотрудником полиции в отделе и передал ему 300 тысяч рублей. В дальнейшем исполняющего обязанности начальника районного отдела полиции задержали оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю. Материалы передали в межрайонный следственный отдел СУ СК России по Краснодарскому краю для принятия процессуального решения, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе УФСБ Росси по Краснодарскому краю.

По данным ГУ МВД России по Кубани, 25 марта текущего года правоохранителя отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Фото пресс-службы УФСБ РФ по Краснодарскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU