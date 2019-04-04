СЕГОДНЯ 07:50 2019-04-04T07:58:16+03:00

На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оно будет действовать в период с 4 по 5 апреля

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Сотрудники Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о том, что на территории региона ожидаются заморозки.

- Согласно данным Росгидромета, в южной и центральной частях края, за исключением Мостовского и Отрадненского районов, в ночные и утренние часы температура воздуха снизится и достигнет -2 градусов, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" спасатели.

В связи с этим на территории Кубани действует экстренное предупреждение.

Сотрудники Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю обращаются к местным жителям и просят их соблюдать меры безопасности. В случае возникновения чрезвычайного происшествия нужно обращаться по единому номеру спасателей и пожарных — «101».

Помимо заморозков, в некоторых районах Кубани, в том числе и на Черноморском побережье, вечером 4 апреля в ожидаются осадки в виде дождя, в горах - с мокрым снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU