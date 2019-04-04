Суд рассмотрит иск жителя Анапы к Бузовой и Баскову из-за рекламы "Кэшбери"

СЕГОДНЯ 08:25 2019-04-04T08:33:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд рассмотрит иск Дмитрия Ружникова к артистам Николаю Баскову и Ольге Бузовой о взыскании с них компенсации в размере 880 тысяч рублей. Это произойдет 11 апреля в Кунцевском суде Москвы.

Напомним, ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что житель Анапы, инвалид с детства, увидел в социальной сети ролик с участием Николая Баскова и Ольги Бузовой. В нем артисты рекламировали «Кэшбери» и обещали всем большую прибыль. Мужчина вложил деньги, накопленные на дорогостоящую операцию в Израиле, в финансовую пирамиду. В итоге Дмитрий Ружников не смог зайти в личный кабинет на сайте «Кэшбери».

По предварительным данным, вкладчики финансовой пирамиды потеряли 3 млрд рублей. В октябре прошлого года глава организации Артур Варданян заявил, что фирма приостанавила работу.

ИСТОЧНИК KP.RU