В Краснодаре временно сократят маршруты трамваев № 6, 11 и 21

СЕГОДНЯ 08:45 2019-04-04T08:45:58+03:00

Корректировки будут действовать по вечерам в период с 4 по 7 апреля

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В Краснодаре организуют капитальный ремонт трамвайного полотна, расположенного на пересечении улиц им. Каляева и Алма-Атинской. Работы пройдут в период с 4 по 7 апреля. В связи с этим, в три трамвайных маршрута внесены корректировки, сообщили в пресс-службе мэрии.

— Днем график движения трамваев останется без изменений. Маршрут поменяется после 21 часа. Просим гостей и жителей города быть внимательными, с пониманием отнестись к временным неудобствам, — сообщил замдиректора Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Роман Довгалев.

Трамваи маршрута № 6 после 21:15 будут следовать от улицы им. Димитрова до Западного депо, № 11 после 21.25 - от ж/д вокзала Краснодар-I до Западного депо, № 21 после 21.05 - от улицы Солнечной до Западного депо.

Уточнить актуальную информацию можно на сайте Краснодарского трамвайного троллейбусного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU