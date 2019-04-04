На Кубани состоится фестиваль воздухоплавания «Небесная Ривьера»

СЕГОДНЯ 09:12 2019-04-04T09:13:10+03:00

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В станице Азовской пройдет «Небесная Ривьера». Фестиваль воздухоплавания приурочат к празднованию 95-летия образования Северского района.

- На мероприятии гости и жители станицы Азовской смогут увидеть полеты и подъемы тепловых аэростатов. Помимо этого, для присутствующих выступят творческие коллективы, а также проведут шоу светящихся воздушных шаров, организуют конные прогулки и туристические поездки на джипах, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодарском крае проходят специализированные инфотуры и выставки. На территории региона их проводят ради продвижения местной продукции в здравницы. По данным краевой администрации, во время таких встреч производители могут найти новых партнеров и напрямую заключить договоры о поставках.

ИСТОЧНИК KP.RU