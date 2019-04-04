Жителя Новороссийска подозревают в мошенничестве

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-04T10:20:24+03:00

Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет

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В Новороссийске в отношении 60-летнего местного жителя возбуждено уголовно дело по статье "Мошенничество".

Согласно данным следствия, злоумышленник, будучи учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью, для участия в программе субсидирования малого и среднего предпринимательства предоставил в администрацию муниципального образования города подложные документы. В результате мужчине выдали на развитие фирмы свыше полумиллиона рублей. Злоумышленник потратил средства не по назначению, на личные нужды.

- Во время проверки сотрудники правоохранительных органов установили, что сведения в бизнес-плане и договорах об осуществлении фирмой деятельности по выполнению столярных работ и производству деревянных строительных конструкций не соответствуют действительности. Сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержали злоумышленника, - об этом "КП" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до шести лет. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU