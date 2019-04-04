2019-04-04T09:53:39+03:00
Общество

В Анапе будут бороться с комарами при помощи беспилотников и вертолетов

На уничтожение насекомых из городского бюджета выделили 6,4 млн рублей
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: Qz.comФото: Qz.com
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В Анапе уже приступили к борьбе с малярийными комарами и их сородичами - переносчиками лихорадки Западного Нила и лихорадки Зика.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ареал распространения "заразных" насекомых включает в себя Черноморское побережье Турции, Болгарии, Абхазии и России. В прошлом году под Анапой зафиксировали случай заболевания лихорадкой Западного Нила.

На борьбу с комарами из городского бюджета власти выделили 6,4 млн рублей. Специальный препарат бактицид, разрешенный к использованию на рыбохозяйственных водоемах, распыляют вблизи станицы Благовещенской, Витязевского лимана, поселка Уташ, пруда в Пятихатках, Чембуркских плавней, старого русла Анапки, каналов вдоль Пионерского проспекта, а также Детского парка.

Работы планируют проводить с воздуха. Для этого будут задействованы беспилотники и вертолеты. Завершат мероприятия в середине августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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