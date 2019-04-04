2019-04-04T10:13:20+03:00
Общество

В Краснодаре начались работы по нанесению дорожной разметки

Задействованы 77 участков улиц
Татьяна СМИРНОВА
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Фото администрации КраснодараФото администрации Краснодара
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В начале апреля текущего года в Краснодаре стартовали работы по нанесению дорожной разметки. Согласно данным городской администрации, мероприятия проводятся на 77 участках улиц, которые отремонтировали в прошлом году в рамках федеральных и краевых программ.

Помимо этого, на основных магистралях Краснодара восстанавливают разметки. Работы организуют в рамках муниципальных контрактов.

Также на наиболее значимые дороги нанесут разметку пластиком для долговечности. По предварительным данным, она прослужит около 2 лет. Работы стартуют в мае текущего года.

Ко всему прочему, к 2020 году планируют нанести разметку на 800 км дорог Краснодара. Из них с применением термопластика и холодного пластика — на протяжении более чем 200 км, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в текущем году на Кубани в порядок планируют привести около 167 км автодорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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