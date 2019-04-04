Жителя Кавказского района осудят за кражу более 60 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:31 2019-04-04T12:50:40+03:00

Его могут посадить на пять лет

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В Кавказском районе в отношении 54-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Кража».

- В дежурную часть полиции обратился мужчина. Он сообщил о том, что из его дома пропало более 60 тысяч рублей. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они осмотрели место происшествия и не обнаружили следов взлома. В дальнейшем полицейские изучили круг лиц, вхожих в дом заявителя. В результате они задержали подозреваемого. Им оказался житель хутора Внуковского, - об этом "КП" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

В отделе полиции злоумышленник признался в совершении преступления. Он пояснил, что, находясь в гостях у потерпевшего, заметил, куда мужчина положил деньги. Когда заявитель вышел из комнаты, подозреваемый похитил наличность.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU