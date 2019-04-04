2019-04-04T10:48:31+03:00
Происшествия

В Гулькевичском районе пресекли деятельность наркопритона

Во время осмотра помещения полицейские изъяли более 250 гр марихуаны
Татьяна СМИРНОВА
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В Гулькевичском районе пресекли деятельность наркопритонаВ Гулькевичском районе пресекли деятельность наркопритонаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что 51-летний житель Гулькевичи организовал у себя дома наркопритон. Во время проверки сведения подтвердились.

- В ходе осмотра дома подозреваемого полицейские нашли и изъяли приспособления для изготовления и употребления наркотиков: фрагменты пластиковых бутылок и металлические емкости со следами темного налета, а также несколько пакетов с растительной массой серо-зеленого цвета. Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество - марихуана, - об этом "КП" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции.

По данному факту в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Организация либо содержание притона для потребления наркотических средств или психотропных веществ». Мужчине грозит лишение свободы сроком до четырех лет.

Помимо этого, в отношении злоумышленника рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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