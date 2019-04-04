2019-04-04T11:36:43+03:00
Происшествия

В Крымском районе женщину подозревают в незаконном проведении азартных игр

Материалы уголовного дела уже направили в суд
Татьяна СМИРНОВА
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В Крымском районе женщину подозревают в незаконном проведении азартных игрВ Крымском районе женщину подозревают в незаконном проведении азартных игрФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Согласно данным следствия, неизвестный мужчина приобрел четыре игровых автомата и в марте прошлого года разметил их в арендованном помещении в станице Варениковской. Подозреваемая устроилась на работу в заведение и заняла должность администратора и оператора оборудования. В апреля того же года деятельность указанных лиц пресекли сотрудники правоохранительных органов.

- В отношении 21-летней злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Его материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления России по Краснодарскому краю.

Также уголовное дело возбудили в отношении организатора преступной деятельности. Его материалы выделены в отдельное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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