На российско-абхазкой границе задержали подозреваемого в наёмничестве

СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-04T11:34:28+03:00

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На российско-абхазкой границе на таможенном посту МАПП «Адлер» сотрудники пограничного контроля задержали 45-летнего гражданина Республики Молдова. Мужчину подозревают в участии в боевых действиях на Украине.

Согласно данным правоохранителей, в 2016 году органы внутренних дел Республики Молдова возбудили в отношении задержанного гражданина уголовное дело по статье «Наёмничество». Злоумышленник скрылся от сотрудников правоохранительных органов. В связи с эти его объявили в розыск.

- Спустя более двух лет мужчину задержали российские пограничники на таможенном посту, когда оформляли его на выезд за границу, и передали злоумышленника сотрудникам полиции. Они в свою очередь в ближайшее время переправят его инициаторам розыска, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU