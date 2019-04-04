На российско-абхазкой границе задержали подозреваемого в наёмничестве
На российско-абхазкой границе на таможенном посту МАПП «Адлер» сотрудники пограничного контроля задержали 45-летнего гражданина Республики Молдова. Мужчину подозревают в участии в боевых действиях на Украине.
Согласно данным правоохранителей, в 2016 году органы внутренних дел Республики Молдова возбудили в отношении задержанного гражданина уголовное дело по статье «Наёмничество». Злоумышленник скрылся от сотрудников правоохранительных органов. В связи с эти его объявили в розыск.
- Спустя более двух лет мужчину задержали российские пограничники на таможенном посту, когда оформляли его на выезд за границу, и передали злоумышленника сотрудникам полиции. Они в свою очередь в ближайшее время переправят его инициаторам розыска, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU