На Кубани мужчина нанёс биоресурсам Азовского моря ущерб на сумму более 140 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-04T11:58:43+03:00

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В феврале текущего года во время дежурства на берегу Бейсугского лимана сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя. 29-летний злоумышленник установил вброд лессовую сеть и добыл более 100 экземпляров тарани, судака и пиленгаса.

- Мужчина нанес биоресурсам Азовского моря ущерб на сумму более 70 тысяч рублей. Но из-за того, что в феврале действовал запрет на любительское и спортивное рыболовство, его размер удвоили. В результате сумма ущерба превысила 140 тысяч рублей, - об этом "КП" - Кубань" сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

В отношении злоумышленника составили административные материалы по статье "Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мир", а также возбудили уголовное дело по статье "Незаконная добыча водных биологических ресурсов". Мужчине грозят штраф и лишение свободы сроком до четырёх лет.

Напомним, что до 31 мая текущего года в лиманах Азовского моря действует запрет на любительское и спортивное рыболовство.

ИСТОЧНИК KP.RU