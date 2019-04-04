2019-04-04T12:18:19+03:00
Происшествия

Двоих строителей из Центральной Азии выдворили из России

Они нарушили правила пограничного режима
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: Newsbel.byФото: Newsbel.by
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Во время мероприятий по контролю за соблюдением гражданами правил пограничного режима правоохранители выявили двух мигрантов в поселке Весёлое. При проверке документов они установили, что у граждан Центральной Азии отсутствуют пропуска в пограничную зону. Иностранцы попытались оправдаться тем, что вблизи российско-абхазской границы они присматривали бюджетное жилье.

- В отношении злоумышленников возбудили дела об административном правонарушении. Адлерский районный суд назначил нарушителям штраф и выдворение из России, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Напоминаем, что на Кубани пограничная зона находится между реками Псоу и Мзымта. Также она включает в себя населенные пункты Верхневеселое, Веселое, Нижняя Шиловка, Черешня, Ермоловка, Аибга. Все иностранные граждане обязаны иметь при себе пропуск в пограничную зону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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