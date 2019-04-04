2019-04-04T12:59:22+03:00
Происшествия

На Кубани в результате аварии в салоне автомобиля зажало женщину и ребенка

ЧП случилось вечером 3 апреля
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы «Кубань-СПАС»Фото пресс-службы «Кубань-СПАС»
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Лабинском районе около станицы Владимирской. На указанное место прибыл отряд спасателей, а также сотрудники правоохранительных органов.

- По предварительным данным, на участке произошло столкновение двух автомобилей Daewoo Matiz и Нивы. В результате аварии в иномарке оказались заблокированы женщина и восьмилетний ребенком. Сотрудники «Кубань-СПАС» отключили аккумуляторные батареи для того, чтобы предотвратить возгорание автомобиля, и освободили пострадавших из транспорта, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

У женщины и ребенка выявили травмы различной степени тяжести. Пострадавших передали сотрудникам медицинского учреждения. Также в местную больницу с травмами доставили водителя Нивы.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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