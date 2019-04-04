На Кубани в результате аварии в салоне автомобиля зажало женщину и ребенка
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Лабинском районе около станицы Владимирской. На указанное место прибыл отряд спасателей, а также сотрудники правоохранительных органов.
- По предварительным данным, на участке произошло столкновение двух автомобилей Daewoo Matiz и Нивы. В результате аварии в иномарке оказались заблокированы женщина и восьмилетний ребенком. Сотрудники «Кубань-СПАС» отключили аккумуляторные батареи для того, чтобы предотвратить возгорание автомобиля, и освободили пострадавших из транспорта, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
У женщины и ребенка выявили травмы различной степени тяжести. Пострадавших передали сотрудникам медицинского учреждения. Также в местную больницу с травмами доставили водителя Нивы.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU