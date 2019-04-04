Дом авиации и космонавтики «Орлёнка» отмечает 50-летие!

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-04T13:04:39+03:00

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Дом Авиации и Космонавтики «Орлёнка» (ДАиК) – это музей развития отечественной космонавтики и действующий учебный центр для ребят, где дети проходят подготовку по направлениям военных и космических специальностей.

Фото: пресс-служба ДЦ "Орленок"

«В Доме авиации и космонавтики ребята знакомятся с историей и достижениями отечественной и мировой космонавтики, гражданской и военной авиации, принципами отбора и подготовки лётчиков и космонавтов, особенностями этих героических профессий. Кроме того, дети пробуют себя на пригодность к этим профессиям, выполняя тестовые задания и упражнения, постигая секреты укладки парашюта, занимаясь на авиакосмических тренажерах (корзинчатая центрифуга, «Рейнское колесо», оптокинетический барабан, кресло Барани, авиатренажер СУ-27, стрелковый тренажер летчика и др.)», – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

В торжественных мероприятиях, посвящённых 50-летию Дома авиации и космонавтики, примет участие военный лётчик 1-го класса, космонавт-испытатель, «орлёнок» Сергей Кричевский. Свой первый прыжок с парашютом Сергей Владимирович совершил в «Орлёнке» в 1970-м году.

Так же в этот день в центре откроют аллею самолётов, где установлены СУ-27, МиГ-29, МиГ-29УБ, Л-39 «Альбатрос», подаренные Министерством обороны РФ.

Фото: пресс-служба ДЦ "Орленок"

ИСТОЧНИК KP.RU