На Кубани руководитель предприятия не платила подчиненным зарплату больше двух месяцев
В Тимашевском районе в отношении бывшего директора ООО «Фуд Профи» возбуждено уголовное дело (ч.2 ст.145.1 УК РФ).
С сентября прошлого года по настоящее время руководитель предприятия по оказанию услуг в сфере общественного питания, задерживала выплаты своим сотрудникам. Восемь работников не получили более 180 тысяч рублей.
У женщины была возможность для погашения долга, но деньги она использовала на иные нужды предприятия.
- Сейчас принимаются меры к установлению места нахождения бухгалтерской документации предприятия. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, жителя Новороссийска подозревают в мошенничестве. Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU