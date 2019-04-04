СЕГОДНЯ 13:10 2019-04-04T13:10:27+03:00

На Кубани руководитель предприятия не платила подчиненным зарплату больше двух месяцев Фото: Архив "КП"

Она задолжала 8 работникам 180 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Тимашевском районе в отношении бывшего директора ООО «Фуд Профи» возбуждено уголовное дело (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

С сентября прошлого года по настоящее время руководитель предприятия по оказанию услуг в сфере общественного питания, задерживала выплаты своим сотрудникам. Восемь работников не получили более 180 тысяч рублей.

У женщины была возможность для погашения долга, но деньги она использовала на иные нужды предприятия.

- Сейчас принимаются меры к установлению места нахождения бухгалтерской документации предприятия. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, жителя Новороссийска подозревают в мошенничестве. Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU