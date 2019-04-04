Рыси Кавказского заповедника попались в фотоловушки

СЕГОДНЯ 13:26 2019-04-04T13:32:15+03:00

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Кавказский заповедник опубликовал два снимка рысей, попавших в фотоловушки. Ученые говорят, что встретить этого хищника или просто найти его следы – большая удача. Основной ареал обитания рыси – северные таежные территории.

Рысь в Кавказском заповеднике Фото: Кавказский заповедник

- В недалеком прошлом рысь населяла практически все горные леса Краснодарского края от Новороссийска и дальше на восток. Однако многочисленной нигде не была. Она всегда была «штучным» зверем, что связано с образом жизни, наличием и доступностью кормовых объектов, - рассказывает доктор биологических наук, старейший зоолог Кавказского заповедника, Анатолий Николаевич Кудактин.

По оценкам ученых, в Краснодарском крае живет всего 120-140 особей и в последние годы их стало больше.

- В последнее десятилетие отмечено восстановление утраченных позиций. Примечательно, что увеличение численности проходит на фоне роста популяций по всему ареалу этой кошки. Такие популяционные волны отмечаются с интервалом в 40-45 лет, - говорит зоолог.

Рыси не образуют постоянных пар и привязаны к своему месту обитания. На территории Кавказского заповедника эти кошки встречались в долине реки Цахвоа, в районе хребта Большие и Малые Балканы (включая гору Ахцархва), долине реки Ачипста и отрогах хребтов Алоус, Хаджибей, хребте Джуга и горе Лохмач, урочище Трю-Ятыргварта, хребте Коготь, горе Чугуш, долине реки Березовая и в других местах.

- Существующее мнение о нападении рыси на человека преувеличено. Да, кошка при охоте часто устраивает засаду на дереве, нависающем над тропой или рядом расположенном валуне, но использует этот прием для добывания потенциальной жертвы. Обладая превосходным слухом и зрением, она заблаговременно обнаруживает приближение человека и покидает засидку. Видимо поэтому, многие сотрудники заповедника, проработавшие не один десяток лет, никогда не видели на его территории живую рысь, - говорит Анатолий Кудактин.

ИСТОЧНИК KP.RU