2019-04-04T13:27:07+03:00
Общество

В Краснодаре разработали проект благоустройства сквера «Лазурный»

Планируется, что его выдвинут для рейтингового голосования по зеленым зонам в 2020 году
Александра ПОДУШКО
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Проект. Фото: администрация КраснодараПроект. Фото: администрация Краснодара
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В Краснодаре сквер «Лазурный» примет участие в отборе для благоустройства в рамках федерального проекта. Такие перспективы Евгений Первышов обсудил с руководителем городского партийного проекта «Дворы. Перезагрузка» Ольгой Завьяловой.

В краевой столице благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» преобразились уже 6 скверов, бульваров и общественных территорий.

В следующем году пройдет еще одно рейтинговое голосование по зеленым зонам. Сквер «Лазурный» может принять в нем участие. Если местные жители поддержат его, то зона будет благоустроена.

- Проект нового облика сквера уже разработан. Его отобрали по итогам конкурса, участниками которого были студенты профильных вузов и факультетов учебных заведений города. Они представили 15 проектов, из которых выбрали лучший. Его и выдвинут для рейтингового голосования по зеленым зонам в 2020 году, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре начались работы по нанесению дорожной разметки. Задействованы 77 участков улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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