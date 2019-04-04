Дизельная подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Новороссийск
Дизельная подводная лодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Новороссийск в пункт постоянной дислокации.
- 3 апреля на военной морской базе прошла торжественная церемония встречи корабля. Ранее подлодка прошла через Черноморские проливы Дарданеллы и Босфор и осуществил заход в Севастополь, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе в пресс-службе ЮВО.
Это первое первое прибытие корабля в пункт дислокации после его включения в состав Черноморского флота.
Подлодка «Великий Новгород» – одна из шести дизель-электрических подводных лодок третьего поколения обновленного проекта 636.3, построенных для Черноморского флота. Судна этой серии могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям. Они предназначены для защиты военно-морских баз, побережья и морских коммуникаций.
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ИСТОЧНИК KP.RU