2019-04-04T13:45:02+03:00
Общество

Дизельная подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Новороссийск

Ранее корабль благополучно прошел через Черноморские проливы Дарданеллы и Босфор и осуществил заход в Севастополь
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба ЮВОФото: пресс-служба ЮВО
Изменить размер текста:

Дизельная подводная лодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Новороссийск в пункт постоянной дислокации.

- 3 апреля на военной морской базе прошла торжественная церемония встречи корабля. Ранее подлодка прошла через Черноморские проливы Дарданеллы и Босфор и осуществил заход в Севастополь, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе в пресс-службе ЮВО.

Это первое первое прибытие корабля в пункт дислокации после его включения в состав Черноморского флота.

Подлодка «Великий Новгород» – одна из шести дизель-электрических подводных лодок третьего поколения обновленного проекта 636.3, построенных для Черноморского флота. Судна этой серии могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям. Они предназначены для защиты военно-морских баз, побережья и морских коммуникаций.

Напомним, на Кубани состоится фестиваль воздухоплавания «Небесная Ривьера». Его проведут в период с 17 по 19 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Краснодарцам расскажут об истории художественного музея имени Коваленко
На Кубани проходит конкурс видеоработ «Поэзия Победы»
«Краснодар Водоканал» провел Урок чистой воды для пятиклассников
В домах Кубани в ходе проверок газового оборудования выявили более 8 тысяч нарушений
В Славянске-на-Кубани откроется филиал школы на 825 мест
В Краснодаре упростили процесс согласования вывесок на зданиях
На Кубани главу сельского поселения оштрафовали за неоплаченный контракт
В лесах Сочи посадят гранаты
В Краснодаре разработали проект благоустройства сквера «Лазурный»
Рыси Кавказского заповедника попались в фотоловушки
На Кубани руководитель предприятия не платила подчиненным зарплату больше двух месяцев
Дом авиации и космонавтики «Орлёнка» отмечает 50-летие!
На Кубани в результате аварии в салоне автомобиля зажало женщину и ребенка
Галицкий рассказал о причинах ухода из «Магнита»