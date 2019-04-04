Дизельная подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Новороссийск

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-04T13:45:02+03:00

Ранее корабль благополучно прошел через Черноморские проливы Дарданеллы и Босфор и осуществил заход в Севастополь

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Дизельная подводная лодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Новороссийск в пункт постоянной дислокации.

- 3 апреля на военной морской базе прошла торжественная церемония встречи корабля. Ранее подлодка прошла через Черноморские проливы Дарданеллы и Босфор и осуществил заход в Севастополь, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе в пресс-службе ЮВО.

Это первое первое прибытие корабля в пункт дислокации после его включения в состав Черноморского флота.

Подлодка «Великий Новгород» – одна из шести дизель-электрических подводных лодок третьего поколения обновленного проекта 636.3, построенных для Черноморского флота. Судна этой серии могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям. Они предназначены для защиты военно-морских баз, побережья и морских коммуникаций.

Напомним, на Кубани состоится фестиваль воздухоплавания «Небесная Ривьера». Его проведут в период с 17 по 19 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU