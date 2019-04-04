В лесах Сочи посадят гранаты

СЕГОДНЯ 13:55 2019-04-04T13:55:53+03:00

Первая тысяча деревьев появится уже в этом месяце

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В лесах города-курорта сотрудники Сочинского национального парка высадят гранаты. Это сделают для сохранения популяции редкого растения. Сейчас гранат обыкновенный в диком виде встречается в России лишь в ущелье реки Псоу.

- Деревья высадят на территории двух лесничеств Сочинского нацпарка - в районе Ореховсого водопада и Орлиных скал, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- Это растение занесено в Красную книгу России, оно произрастает только в Сочи, потому что не выдерживает зимней температуры ниже 14 градусов, и находится на грани исчезновения, - прокомментировал заместитель директора нацпарка по научной работе Борис Туниев.

- Саженцы граната обыкновенного вырастили в специальном питомнике. Первая тысяча деревьев пополнит леса курорта уже в текущем месяце, - сообщили в пресс-службе нацпарка.

ИСТОЧНИК KP.RU