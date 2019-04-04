На Кубани главу сельского поселения оштрафовали за неоплаченный контракт

СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-04T14:14:12+03:00

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- Администрация Черниговского сельского поселения Белореченского района по итогам аукциона заключила контракт с ООО «ДОРСТРОЙ» на ремонт дорог в поселке Молодежном на сумму более 1,4 миллиона рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Точно в срок организация выполнила свои обязательства, но ее работа так и не была оплачена.

Прокуратура привлекла главу администрации Черниговского сельского поселения к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение сроков и порядка оплаты товаров при осуществлении закупок для муниципальных нужд). Чиновнице назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, на Кубани руководитель предприятия не платила подчиненным зарплату больше двух месяцев. Она задолжала 8 работникам 180 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU