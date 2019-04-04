В Краснодаре упростили процесс согласования вывесок на зданиях

СЕГОДНЯ 14:32 2019-04-04T14:33:29+03:00

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В краевой столице упростили задачу по согласованию вывесок на зданиях. Рекомендации разработали в городском департаменте архитектуры и градостроительства.

Также составили схему, которая наглядно показывает, как действовать в этом случае. Нужно определиться, в какой зоне регламентации расположено здание, где будет размещена вывеска.

Схема. Фото: администрация Краснодара

Как рассказала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир, если объект находится в исторической части города, согласование зависит от Управления государственной охраны объектов культурного наследия края. Если нет – нужно обратиться в городской департамент архитектуры и градостроительства. Примерный срок согласования – 30 дней.

Она также обратила внимание на то, что при разработке проекта оформления здания, необходимо сверяться с действующими в городе правилами благоустройства. Для этого стоит обратиться в окружные администрации.

Схема. Фото: администрация Краснодара

- Напомним, что за нарушение этих правил грозит административная ответственность. Штраф для граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц - от 2 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – от 15 до 50 тысяч рублей, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU