В Славянске-на-Кубани откроется филиал школы на 825 мест
В Славянске-на-Кубани 1 сентября откроется филиал школы на 825 мест. Из краевого и муниципального бюджетов на строительство здания выделили более 740 миллионов.
- Сюда переведут детей сразу из нескольких учебных заведений, которые сегодня переполнены, – сказала вице-губернатор.
В филиале есть все необходимое для обучения и развития ребят: актовый и зал хореографии, столовая с обеденным залом на 425 посадочных мест, кабинеты педагога-психолога. Оборудовано два больших спортзала, а также тренажерный. На улице располагаются футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, теннисные столы, полоса препятствий.
- В филиале планируется открыть ресурсный класс для детей с расстройством аутистического спектра. Здесь также будут различные мастерские, кружки по робототехнике, 3D-моделированию, туристско-краеведческой направленности, собственная типография, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации края.
Еще продолжается благоустройство прилегающей территории и установка мебели, учебно-лабораторного, демонстрационного, IT-оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU