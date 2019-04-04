В Славянске-на-Кубани откроется филиал школы на 825 мест

СЕГОДНЯ 14:48 2019-04-04T14:48:26+03:00

На строительство и оборудование здания было выделено более 740 миллионов рублей

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В Славянске-на-Кубани 1 сентября откроется филиал школы на 825 мест. Из краевого и муниципального бюджетов на строительство здания выделили более 740 миллионов.

- Сюда переведут детей сразу из нескольких учебных заведений, которые сегодня переполнены, – сказала вице-губернатор.

В филиале есть все необходимое для обучения и развития ребят: актовый и зал хореографии, столовая с обеденным залом на 425 посадочных мест, кабинеты педагога-психолога. Оборудовано два больших спортзала, а также тренажерный. На улице располагаются футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, теннисные столы, полоса препятствий.

- В филиале планируется открыть ресурсный класс для детей с расстройством аутистического спектра. Здесь также будут различные мастерские, кружки по робототехнике, 3D-моделированию, туристско-краеведческой направленности, собственная типография, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Еще продолжается благоустройство прилегающей территории и установка мебели, учебно-лабораторного, демонстрационного, IT-оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU