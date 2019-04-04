2019-04-04T14:48:26+03:00
Общество

В Славянске-на-Кубани откроется филиал школы на 825 мест

На строительство и оборудование здания было выделено более 740 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация краяФото: администрация края
Изменить размер текста:

В Славянске-на-Кубани 1 сентября откроется филиал школы на 825 мест. Из краевого и муниципального бюджетов на строительство здания выделили более 740 миллионов.

- Сюда переведут детей сразу из нескольких учебных заведений, которые сегодня переполнены, – сказала вице-губернатор.

В филиале есть все необходимое для обучения и развития ребят: актовый и зал хореографии, столовая с обеденным залом на 425 посадочных мест, кабинеты педагога-психолога. Оборудовано два больших спортзала, а также тренажерный. На улице располагаются футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, теннисные столы, полоса препятствий.

- В филиале планируется открыть ресурсный класс для детей с расстройством аутистического спектра. Здесь также будут различные мастерские, кружки по робототехнике, 3D-моделированию, туристско-краеведческой направленности, собственная типография, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Еще продолжается благоустройство прилегающей территории и установка мебели, учебно-лабораторного, демонстрационного, IT-оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Краснодарцам расскажут об истории художественного музея имени Коваленко
На Кубани проходит конкурс видеоработ «Поэзия Победы»
«Краснодар Водоканал» провел Урок чистой воды для пятиклассников
В домах Кубани в ходе проверок газового оборудования выявили более 8 тысяч нарушений
В Краснодаре упростили процесс согласования вывесок на зданиях
На Кубани главу сельского поселения оштрафовали за неоплаченный контракт
В лесах Сочи посадят гранаты
Дизельная подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Новороссийск
В Краснодаре разработали проект благоустройства сквера «Лазурный»
Рыси Кавказского заповедника попались в фотоловушки
На Кубани руководитель предприятия не платила подчиненным зарплату больше двух месяцев
Дом авиации и космонавтики «Орлёнка» отмечает 50-летие!
На Кубани в результате аварии в салоне автомобиля зажало женщину и ребенка
Галицкий рассказал о причинах ухода из «Магнита»