2019-04-04T15:08:00+03:00
Общество

В домах Кубани в ходе проверок газового оборудования выявили более 8 тысяч нарушений

Обследование проводила Государственная жилищная инспекция края
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Проверки оборудования в домах края начались после того, как в городах России участились случаи взрыва бытового газа. Такое поручение региональным органам было дано Правительством РФ.

- Госжилинспекция Кубани обследовала свыше 17 тысяч газифицированных многоэтажек. Проверки были проведены в отношении управляющих организаций, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Выявили 8370 нарушений, выдали 923 предписания и составили 236 протоколов. Сейчас продолжают привлекать юридических и должностных лиц к административной ответственности.

В основном у нарушителей не было договоров на техобслуживание внутридомового газового оборудования, не проводилась техническая диагностики этих объектов, а также дымоходов и вентиляционных каналов.

Напомним, в Анапе будут бороться с комарами при помощи беспилотников и вертолетов. На уничтожение насекомых из городского бюджета выделили 6,4 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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