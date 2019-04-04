«Краснодар Водоканал» провел Урок чистой воды для пятиклассников

СЕГОДНЯ 15:29 2019-04-04T15:29:47+03:00

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4 апреля в рамках празднования Международного дня воды, специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») провели в краснодарской средней общеобразовательной школе № 101 урок для учащихся 5-го класса на тему бережного отношения к водным ресурсам.

Главной целью урока «Чистой воды» стал призыв экономить воду. Молодые специалисты предприятия рассказали школьникам о том, откуда берётся вода в кране и что для этого делает краснодарский водоканал.

«Мы благодарны руководству школы № 101 за оказанное содействие в проведении урока, - говорит директор по персоналу ООО «Краснодар Водоканал» Вера Зубкова. – Трудно переоценить важность подобных мероприятий, ставших у нас доброй традицией. Краснодарский водоканал – крупнейший поставщик водного ресурса в административном центре Кубани, а это значит, что мы обязательно должны формировать культуру водопользования и бережного отношения к воде, начиная с подрастающего поколения. Наши специалисты ежегодно рассказывают ученикам краснодарских школ, какие меры по охране и очистке воды применяются в Краснодаре и чем дети могут помочь в сбережении жизненно важного ресурса».

После полученных знаний о воде пятиклассники задавали интересующие их вопросы, касающиеся важности экологических мероприятий, направленных на сохранение чистой воды. Кроме того, ребятам очень понравились интересные химические опыты, которые для них провел специалист Испытательного центра питьевой воды и сточных вод ООО «Краснодар Водоканал» Михаил Шеремет.

ИСТОЧНИК KP.RU