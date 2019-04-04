На Кубани проходит конкурс видеоработ «Поэзия Победы»

СЕГОДНЯ 15:35 2019-04-04T15:35:30+03:00

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«Кубанькино» в преддверии 74-ой годовщины Великой Победы проводит конкурс «Поэзия Победы». К участию приглашаются детские и молодежные творческие студии при школах и университетах, киноклубы и просто любители фильмов любого возраста.

Необходимо предоставить небольшие видеоработы хронометражем до 5 минут – стихотворения о войне в собственном исполнении.

Как сообщили в министерстве культуры региона, это может быть как поэзия знаменитых советских и российских поэтов или произведения, написанные самими участниками или современными авторами.

- Лучшие работы покажут в «Кубанькино» в рамках празднования Дня Победы. Также каждый участник получит пригласительный билет на две персоны на любой киносеанс, диплом и подарок, - сообщили в пресс-службе администрации края.

Видеоработы нужно отправлять на электронный адрес kuban-kino-metod@mail.ru. К письму обязательно должен быть прикреплен текстовый документ с информацией о создателях видеоролика и номером для связи.

Заявки и работы принимаются до 1 мая, телефон для справок 8 (861) 262-35-72.

ИСТОЧНИК KP.RU