2019-04-04T16:25:36+03:00
Общество

В Сочи пройдет выставка-конкурс «Весенняя палитра -2019»

Она откроется 12 апреля в 15:30 в Художественном музее
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В городе-курорте состоится выставка-конкурс «Весенняя палитра -2019». В экспозиции будет представлено более 500 работ учащихся детских художественных школ города.

- На выставке гости и жители города увидят вышивку, лоскутное шитье, керамику и скульптуру, изделия из валяной шерсти и кукурузной рубашки и многое другое. Будут представлены и работы в трудоемких техниках печатной графики: линогравюре, каллиграфии, офорте, трафаретной печати, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Жюри выберут призеров и победителей отдельно в каждой номинации и возрастной категории.

Выставка откроется 12 апреля в 15:30 в Художественном музее. Она продлится до 28 апреля.

Напомним, на Кубани проходит конкурс видеоработ «Поэзия Победы». Заявки от жителей края принимаются до 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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