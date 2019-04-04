В Сочи пройдет выставка-конкурс «Весенняя палитра -2019»
В городе-курорте состоится выставка-конкурс «Весенняя палитра -2019». В экспозиции будет представлено более 500 работ учащихся детских художественных школ города.
- На выставке гости и жители города увидят вышивку, лоскутное шитье, керамику и скульптуру, изделия из валяной шерсти и кукурузной рубашки и многое другое. Будут представлены и работы в трудоемких техниках печатной графики: линогравюре, каллиграфии, офорте, трафаретной печати, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Жюри выберут призеров и победителей отдельно в каждой номинации и возрастной категории.
Выставка откроется 12 апреля в 15:30 в Художественном музее. Она продлится до 28 апреля.
Напомним, на Кубани проходит конкурс видеоработ «Поэзия Победы». Заявки от жителей края принимаются до 1 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU