По итогам 2018 года Кубань заняла пятое место в стране по развитию ГТО

СЕГОДНЯ 16:37 2019-04-04T16:37:52+03:00

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Кубань занимает пятое место в стране по развитию ГТО. Это обсудили на расширенном заседании коллегии министерства физической культуры и спорта, которое провел вице-губернатор региона Николай Долуда.

Участники подвели итоги развития отрасли, а также обозначили задачи на 2019 год.

- Благодаря развитию массового спорта, строительства спортобъектов Кубань несколько лет подряд является лидером среди российских субъектов. Однако предстоит большая работа, чтобы к 2024 году выйти на рубеж 55 процентов жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, - отметил Николай Долуда.

С 2019 года ежегодно будут строить 10 специализированных спортивных комплексов для занятий единоборствами в городах и районах края. Так, в течение нескольких лет во всех муниципальных появятся Центры единоборств.

Обсудили и то, что Кубань занимает пятое место по развитию ГТО среди российских субъектов. С 2015 по 2018 год 738 тысяч жителей края зарегистрировались на одноименном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU