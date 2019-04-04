В Туапсинском районе появился новый экскурсионный пешеходный маршрут

СЕГОДНЯ 17:42 2019-04-04T17:43:23+03:00

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В Туапсинском районе при участии членов местного отделения Русского географического общества открыт новый экскурсионный пешеходный маршрут. Идея создания принадлежит заместителю главы администрации Новомихайловского городского поселения Льву Калустову.

- Первыми туристами, которые прошли по маршруту были члены Туапсинского районного отделения Общества. По новой тропе экскурсантов провел местный краевед, один из разработчиков этого направления Николай Штаймаков, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского регионального отделения Русского географического общества.

Маршрут экскурсии начинается в Новомихайловском музее Кубанской истории. Далее туристы проследовали в парк «Юность», где услышали рассказ о развитии курортного поселка в советский период и его современном состоянии. Вскоре участники оказались на центральном пляже, а затем двинулись в сторону мыса Бескровный. Финальная точка маршрута - памятник культурного наследия России.

Напомним, краснодарцам расскажут об истории художественного музея имени Коваленко. Пешеходная экскурсия пройдет 11 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU