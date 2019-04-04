В Сочи появилось уникальное футбольное поле из пластиковых стаканов

СЕГОДНЯ 17:53 2019-04-04T17:53:42+03:00

В процессе переработки исходный материал был измельчен и гранулирован

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В Сочи сегодня, 4 апреля, состоялся первый футбольный матч на поле, изготовленном из пластиковых стаканов. Встретились сборная Сочи, стадиона «Фишт» и команда Bad. Участие в игре принял итальянский футболист и тренер, чемпион мира Марко Матерацци.

- Для создания этого необычного спортивного объекта размером 65х42 метра были использованы более 50 тысяч стаканов, собранных на аренах и фестивалях после Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

-Такая идея позволит привлечь внимание и заставит многих задуматься о том, что использованные пластиковые вещи могут превращаться в очень интересные проекты, - прокомментировал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Андрей Марков.

Исходный материал измельчили, из полученных гранул изготовили специализированные нити. Они и стали основой высококачественного инновационного износостойкого покрытия для футбольного поля.

Также в скором времени поле будет дополнено специальным освещением, работающим от солнечных батарей.

ИСТОЧНИК KP.RU