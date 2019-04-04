На Кубани в 2019 году более 2 миллиардов рублей выделят на благоустройство

СЕГОДНЯ 18:17 2019-04-04T18:17:43+03:00

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Муниципалитетам Краснодарского края выделят 2 миллиарда рублей на благоустройство территорий. Постановление о распределении средств в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

Согласно документу, направят более 1,8 миллиарда рублей, это федеральное и краевое финансирование. С учетом средств местных бюджетов сумма достигнет 2 миллиардов рублей. Всего в этом году благоустроят 66 населенных пунктов.

- Проект «Формирование комфортной городской среды» успешно действует с 2017 года и Кубань одна из первых приступил к его реализации. За два года привели в порядок более 300 дворов, парков, скверов, набережных и прогулочных зон. Благоустройство велось не только в крупных городах, но и в небольших сельских поселениях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в 2019 году на Кубани в порядок приведут около 167 км автодорог. Работы организуют в рамках профильного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU