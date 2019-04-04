2019-04-04T18:50:32+03:00
Общество

В Краснодаре по улице имени Атарбекова сделали новые тротуары

Работы были выполнены в течение недели
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре заасфальтировали тротуары по улице Атарбекова. Их оборудовали по правой стороне улицы вдоль гаражей со стороны Воровского и после поворота направо в сторону проезжей части улицы Атарбекова. Работы велись всего две недели.

- Общая протяженность двух участков составляет почти 100 метров, ширина -1,3 метр, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

- К нам неоднократно поступали обращения жителей с просьбой организовать там пешеходные дорожки. Из-за их отсутствия людям приходилось ходить или прямо по проезжей части или по зеленой зоне, - прокомментировал директор МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» Евгений Романов.

Напомним, в начале апреля текущего года в Краснодаре стартовали работы по нанесению дорожной разметки. Согласно данным городской администрации, мероприятия проводятся на 77 участках улиц, которые отремонтировали в прошлом году в рамках федеральных и краевых программ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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