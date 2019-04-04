На Восточном обходе Краснодара из-за ремонта временно ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 19:15 2019-04-04T19:15:42+03:00

Поэтапно будут закрывать сначала правую, затем левую полосы проезжей части в направлении Новороссийска

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В Краснодаре на Восточном обходе для проведения дорожных работ временно ограничат движение транспорта.Это произойдет на двухполосном участке дороги протяженностью 700 метров в направлении из Ростова-на-Дону в Новороссийск до поворота с М4 «Дон» на улицу Уральскую.

- Движение будет ограничено с 21:00 5 апреля до 07:00 8 апреля и по аналогичной схеме - с 12 по 15 апреля. Поэтапно закроют сначала правую, затем левую полосы в направлении Новороссийска. На участке дороги будет действовать ограничение скоростного режима до 50 километров в час, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- Основные работы будут выполняться в выходные дни. Специалисты проведут замену слоя гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия. При этом к утру понедельника все ограничения уберут и движение будет восстановлено в обычном режиме, - прокомментировали в Краснодарском филиале ГК «Автодор».

На данном промежутке установят временные дорожные знаки и другие технические средства для организации движения.

Схема. Фото: администрация Краснодара

ИСТОЧНИК KP.RU