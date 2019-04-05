2019-04-05T07:19:42+03:00
Происшествия

На Кубани 14 сотрудников департамента по надзору в строительной сфере уличили в сокрытии доходов

13 чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности, один – освобожден от замещаемой должности по собственному желанию
Александра ПОДУШКО
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На Кубани 14 сотрудников департамента по надзору в строительной сфере уличили в сокрытии доходовНа Кубани 14 сотрудников департамента по надзору в строительной сфере уличили в сокрытии доходовФото: Анастасия Осипова
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Прокуратура Краснодарского края проверила департамент по надзору в строительной сфере. Выяснилось, что 14 служащих организации, в том числе руководитель и два его заместителя, за 2015-2017 годы предоставили недостоверные сведения о доходах.

- Чиновники скрыли более 2 миллионов рублей, наличие в их собственности долей участия в коммерческих организациях, а также принадлежащую им недвижимость, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокурор вынес главе администрации края представление, по итогам рассмотрения которого 13 государственных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности, один – освобожден от замещаемой должности по собственному желанию до окончания проверки.

Напомним, трех членов приемной комиссии филиала адыгейского вуза обвиняют в посредничестве во взятке. При получении 1,8 миллионов рублей за зачисление в университет одну из сотрудниц задержали с поличным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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