2019-04-05T07:42:09+03:00
Общество

В Краснодаре на улице Кирова запретят остановку и стоянку транспорта

Знаки появятся уже 1 мая
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

- В краевой столице изменится организация дорожного движения по улице Кирова между Горького и Пашковской. Дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, на этом участке установят не с 1 августа, как было объявлено ранее, а с 1 мая, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- На этой улице автомобилисты постоянно нарушают ПДД - из-за стоянки транспорта на трамвайных путях создаются препятствия для проезда общественного транспорта, а их вынужденный простой сбивает график движения, - прокомментировали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Водителей просят быть внимательными при проезде по участку улицы, где начнут действовать знаки, и четко следовать их предписаниям.

Напомним, в Краснодаре по улице Кругликовской установят запрещающие дорожные знаки. Организация движения транспорта на участке изменится с 22 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре пройдет выставка вин Vinorus
В Горячем Ключе задержали мужчину за распространение наркотиков
В аэропорту Краснодара изъяли партию одежды поддельных мировых брендов
В Геленджике женщина наехала на пристава, который пытался арестовать ее автомобиль
В Новороссийске мужчина ударил женщину бутылкой по голове и забрал ее телефон
В Тихорецком районе мужчина хотел положить на свой банковский счет 18 купюр «Банка приколов»
На Кубани создадут «фабрику процессов» для повышения производительности труда
В Анапе на железнодорожном вокзале появится парковка
В станице Натухаевской осенью планируют открыть новый детский сад
В Краснодаре в музее Фелицына открылась фотовыставка «Закулисье и сцена»
На Кубани 14 сотрудников департамента по надзору в строительной сфере уличили в сокрытии доходов
На Восточном обходе Краснодара из-за ремонта временно ограничат движение транспорта
В Краснодаре по улице имени Атарбекова сделали новые тротуары
В Краснодаре три долгостроя завершат при поддержке краевого бюджета
На Кубани в 2019 году более 2 миллиардов рублей выделят на благоустройство