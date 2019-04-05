В Краснодаре на улице Кирова запретят остановку и стоянку транспорта

СЕГОДНЯ 07:42 2019-04-05T07:42:09+03:00

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- В краевой столице изменится организация дорожного движения по улице Кирова между Горького и Пашковской. Дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, на этом участке установят не с 1 августа, как было объявлено ранее, а с 1 мая, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- На этой улице автомобилисты постоянно нарушают ПДД - из-за стоянки транспорта на трамвайных путях создаются препятствия для проезда общественного транспорта, а их вынужденный простой сбивает график движения, - прокомментировали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Водителей просят быть внимательными при проезде по участку улицы, где начнут действовать знаки, и четко следовать их предписаниям.

Напомним, в Краснодаре по улице Кругликовской установят запрещающие дорожные знаки. Организация движения транспорта на участке изменится с 22 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU