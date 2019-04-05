2019-04-05T08:05:53+03:00
Общество

В Краснодаре в музее Фелицына открылась фотовыставка «Закулисье и сцена»

Познакомиться с работами Анны Кравец можно до 28 апреля
Александра ПОДУШКО
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Фото: минкультуры краяФото: минкультуры края
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В кубанской столице в музее-заповеднике имени Фелицына открылась выставка фотографий «Закулисье и сцена». В Экспозиции представлены фрагменты балетов «Маленький принц», «Мастер и Маргарита», «Анна Каренина» Музыкального театра КТО «Премьера» имени Гатова.

Другая часть выставки приглашает зрителей заглянуть по ту сторону рампы и посмотреть на фотографии сделанные в молодежном театре и в «Одном театре».

- Анны Кравец более тридцати лет занимается фотоделом. Она участник проектов Международного фестиваля фотографии «PHOTOVISA», основной фотограф проекта «ОТКЛИК-КРЕАТИВ», - об этом "КП" - Кубань" рассказали в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

- Многие кадры не вошли в экспозицию. Ведь театр, как живое существо, в нем постоянно происходит что-то новое. И, наверное, сложно вместить в рамки одной, даже самой огромной, выставки все эпизоды и впечатления от увлеченной творческой работы такого большого количества людей, - прокомментировала Анна Кравец.

Выставку можно посмотреть до 28 апреля, по адресу: улица Гимназическая, 67.

ИСТОЧНИК KP.RU

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