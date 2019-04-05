2019-04-05T08:24:13+03:00
Общество

В станице Натухаевской осенью планируют открыть новый детский сад

На дошкольное учреждение выделили 187,6 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Под Новороссийском на улице Котовского станицы Натухаевской с октября прошлого года возводят детский сад на 240 мест. Общая сумма финансирования – 187,6 миллионов рублей, из краевого бюджета было выделено 94,3 миллиона.

- Согласно графику, работы должны завершиться в июле. Открыть дошкольное учреждение планируется осенью, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас уже выполняется кладка внутренних стен и перегородок, обустройство канализации, вертикальная планировка, разводка кабелей энергоснабжения.

Также в 13-м микрорайоне Новороссийска с конца прошлого года строится детский сад на 280 мест. На это дошкольное учреждение будет израсходовано 261,1 миллионов рублей, в том числе 150,3 миллионов из краевого бюджета. Строительно-монтажные работы должны завершиться к ноябрю, а откроется сад в марте следующего года.

Напомним, в Славянске-на-Кубани откроется филиал школы на 825 мест. На строительство и оборудование здания было выделено более 740 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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