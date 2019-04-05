В Анапе на железнодорожном вокзале появится парковка

СЕГОДНЯ 08:42 2019-04-05T09:22:03+03:00

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На железнодорожном вокзале Анапы появится благоустроенная парковка. В течение многих лет здесь был участок выжженной солнцем земли, который во время дождя превращался в грязное поле. По поручению главы города на этом месте ведутся работы по организации отвечающей всем современным требованиям автостоянки.

- Парковка будет регулируемая, с паркоматами и шлагбаумами, где все автоматизировано. В течение 15 минут находиться на территории можно будет бесплатно, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Сейчас рабочие оформляют бордюрами будущий тротуар, готовят площадку под асфальтирование.

Как рассказал начальник отдела по транспорту и связи администрации Юрий Кудрявцев, емкость парковки составит не менее 250 мест. Оплатить услуги можно будет в 3-х паркоматах, расположены на разных участках привокзальной территории.

Работы по обустройству новой автопарковки планируют завершить до начала курортного сезона.

Напомним, в Краснодаре на Восточном обходе временно ограничат движение транспорта из-за ремонта. На трассе поэтапно будут закрывать сначала правую, затем левую полосы проезжей части в направлении Новороссийска.

ИСТОЧНИК KP.RU