2019-04-05T09:08:18+03:00
Общество

На Кубани создадут «фабрику процессов» для повышения производительности труда

Об этом стало известно на открытии международного саммита в Сочи
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае создадут учебные лаборатории по повышению производительности труда. Об этом стало известно на открытии международного саммита «Умные производственные системы – производительность мирового класса» в Сочи.

На мероприятии присутствовали профессионалы и международные эксперты в сфере индустрии 4.0 и бережливого производства.

По словам министра экономики края Александра Руппеля, Краснодарский край одним из первых начал работать в этом направлении – с 2017 года реализуется собственная региональная программа.

За два года ее работы на кубанских предприятиях-участниках производительность труда показала рост от 10 до 20 процентов, а на отдельных – двукратный рост.

- Вскоре на базе регионального центра компетенций будет создана «фабрика процессов». Это специальная учебная лаборатория, где на конкретных примерах можно отработать методы повышения эффективности работы, развить навыки анализа и моделирования процессов, понять суть инструментов бережливого производства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре упростили процесс согласования вывесок на зданиях. Новые рекомендации разработаны городским департаментом архитектуры и градостроительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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