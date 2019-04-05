В Тихорецком районе мужчина хотел положить на свой банковский счет 18 купюр «Банка приколов»

СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-05T09:20:56+03:00

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В Тихорецком районе 30-летний местный житель хотел внести 18 сувенирных билетов «Банка приколов», не являющихся платежным средством, в купюроприемник банкомата. Во время операции купюры были заблокированы, деньги на счет злоумышленника не поступили.

Участковый уполномоченный станицы Архангельской по подозрению в совершении преступления задержал 30-летнего мужчину и доставил его в отел полиции. Там местный житель пояснил, что сувенирные билеты купил на свадьбу друга для розыгрыша гостей, но не использовал их. Так как они внешне схожи с купюрами Банка России достоинством 1 000 рублей злоумышленник надеялся, что терминал не распознает подлога.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до двух лет тюрьмы. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU