СЕГОДНЯ 09:44 2019-04-05T09:44:28+03:00

В Новороссийске мужчина ударил женщину бутылкой по голове и забрал ее телефон Фото: Архив "КП"

За разбойное нападение ему грозит до 10 лет тюрьмы

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В дежурную часть отдела полиции Новороссийска обратилась местная жительница. Она сообщила, что возле подъезда многоэтажки, в которой она проживает, на нее напал неизвестный мужчина. Он ударил ее бутылкой по голове, вырвал из рук телефон и скрылся.

Сотрудники полиции составили со слов заявительницы ориентировку на розыск подозреваемого. Ее передали всем дежурным нарядам.

- Злоумышленника удалось задержать в течение нескольких часов. 44-летнего местного жителя доставили в отдел полиции. Подозреваемый пояснил, что похищенный телефон выбросил недалеко от места совершения преступления, так как не смог разблокировать его, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). За решеткой злоумышленник может провести до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU