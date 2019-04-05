СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-05T10:07:44+03:00

В Геленджике женщина наехала на пристава, который пытался арестовать ее автомобиль Фото: Александр Подгорчук

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За женщиной числились долги на общую сумму 390 тысяч рублей, около 200 тысяч - это налоги и различные сборы.

- Судебный пристав-исполнитель Геленджика совместно с представителями организации-взыскателя прибыл в гаражный кооператив должницы, чтобы арестовать ее имущество. Женщина не хотела отдавать свой автомобиль марки «Ниссан». Она умышленно наехала на пристава, после чего скрылась, - сообщили в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

По данному факту в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Приставы уже наложили арест на гаражный бокс и автомобиль должницы. Они переданы на оценку в соответствующую специализированную организацию.

Напомним, в Тихорецком районе мужчина хотел положить на свой банковский счет 18 купюр «Банка приколов». Билеты были заблокированы, деньги на счет злоумышленника не поступили.

ИСТОЧНИК KP.RU