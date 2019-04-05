2019-04-05T10:23:36+03:00
Происшествия

В аэропорту Краснодара изъяли партию одежды поддельных мировых брендов

Проводится проверка, товар изъяли
Александра ПОДУШКО
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Фото: Краснодарская таможняФото: Краснодарская таможня
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Краснодарские таможенники обнаружили незадекларированную коммерческую партию мужской и женской одежды. При проверке багажа пассажиров, следовавших авиарейсом Стамбул – Краснодар выявили мужчину, который вез 35 килограммов вещей.

Он при прохождении таможенного контроля не заполнял пассажирскую декларацию, и каких-либо сведений о перемещаемом товаре не давал. Количество вещей, обнаруженных у пассажира, дают основание сделать вывод о том, что они предназначены не для личного пользования, а для продажи.

- По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за совершение которых установлена ч. 1 ст. 16.2 (недекларирование товаров) и ст. 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров) КоАП России, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Также товар может являться контрафактным. Так как на изделиях представлены такие товарные знаки, как: «HUGO BOSS», «TOMMY HILFIGER», «GUCCI» и другие. Поэтому рассматривается вопрос о наличии в действиях мужчины состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого установлена ст. 14.10 (незаконное использование средств индивидуализации товаров) КоАП России.

Проводится расследование, незадекларированный товар изъят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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