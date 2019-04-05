2019-04-05T10:47:23+03:00
Происшествия

В Горячем Ключе задержали мужчину за распространение наркотиков

За сбыт запрещенных веществ ему грозит до 10 лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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В Горячем Ключе задержали мужчину за распространение наркотиковВ Горячем Ключе задержали мужчину за распространение наркотиковФото: Архив "КП"
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В Горячем ключе правоохранители оперативным путем получили информацию о том, что один из местных жителей занимается продажей наркотиков.

Оперативники задержали подозреваемого, когда тот продал гражданину пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Его изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила, что это N-метилэфедрон, общей массой 0,19 грамма. Еще 1,38 грамма наркотика правоохранители обнаружили дома у задержанного.

В отношении 37-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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